В московских аэропортах задерживают десятки рейсов

В Москве рано утром 31 августа задерживают множество авиарейсов.



В 06:16 РИА Новости со ссылкой на «Яндекс.Расписание» сообщило о том, что во Внуково, Домодедово и Шереметьево отложены 32 рейса, еще четыре отменены, в 06:44 число задержанных рейсов превысило 40. А к 07:22 оно возросло до 59.



Вместе с тем в «Яндекс.Расписании» указывается, что многие рейсы сегодня утром вылетели. В Пулково задержаны два рейса на Москву: FV 6009 в 06:00 и FV 6051 в 07:20. А рейс SU 047 в 07:05 отправлен.



В конце августа в московских аэропортах несколько раз задерживали рейсы в связи с временным закрытием воздушного пространства — в ночи атак БПЛА. Так, ночью 30 августа беспилотниками были атакованы сразу семь регионов России. Во Внуково, Шереметьево и Домодедово, а также в аэропорту Жуковский вводилось временное ограничение полетов, 11 пассажирских рейсов были перенаправлены на запасные аэропорты.