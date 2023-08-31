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    Юная петербурженка привезла из детского лагеря перелом скулы

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    Перелом скулы и гематомы привезла домой 12-летняя петербурженка из детского лагеря «Криница» в Геленджике, 30 августа стало известно «Фонтанке». Вернувшись с отдыха, девочка первым делом отправилась в травмпункт Калининского района.

    Установив предварительный диагноз, травматологи всплеснули руками и отправили ребенка в больницу. Состояние пострадавшей оценили как удовлетворительное.

    Об инциденте медики сообщили и в полицию.

    Не вдаваясь в подробности, стражам порядка петербурженка рассказала, что неделю назад, когда она была еще на море, ее по лицу ударила другая девочка.

    Разбираться в нюансах этой истории и искать обидчицу будут в ОМВД по Геленджику.

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