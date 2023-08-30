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    В Краснодарском крае девушку облили серной кислотой. Ревнивца задержали

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    7 комментариев

    В Усть-Лабинске задержали мужчину, которого подозревают в том, что он облил свою бывшую возлюбленную кислотой. На преступление он предположительно пошел из ревности, сообщает 30 августа официальный телеграм-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

    Уточняется, что задержанный из Иркутской области, ранее он был неоднократно судим.

    Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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    По данным портала «Усть-Лабинск Инфо», нападение на 21-летнюю девушку произошло минувшим утром. Мужчина 1991 года рождения пришел к ней на работу и облил ее серной кислотой. Потерпевшая получила 30% химического ожога тела — больше всех пострадали лицо и голова, девушка ослепла.

    Медикам она смогла рассказать, что мужчина неоднократно угрожал ей расправой.

    Пострадавшая находится в тяжелом состоянии в реанимации, решается вопрос о транспортировке ее в Краснодарскую краевую клиническую больницу.

    Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

    Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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    Комментарии 7

    Гость30 Авг 2023 в 17:20
    И опять не мигрант... 🥱
    +0−0
    27509921930 Авг 2023 в 17:12
    H2SO4
    +0−0
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