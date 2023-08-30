В Краснодарском крае девушку облили серной кислотой. Ревнивца задержали

В Усть-Лабинске задержали мужчину, которого подозревают в том, что он облил свою бывшую возлюбленную кислотой. На преступление он предположительно пошел из ревности, сообщает 30 августа официальный телеграм-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю.



Уточняется, что задержанный из Иркутской области, ранее он был неоднократно судим.

