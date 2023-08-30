В Краснодарском крае девушку облили серной кислотой. Ревнивца задержали

В Усть-Лабинске задержали мужчину, которого подозревают в том, что он облил свою бывшую возлюбленную кислотой. На преступление он предположительно пошел из ревности, сообщает 30 августа официальный телеграм-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Уточняется, что задержанный из Иркутской области, ранее он был неоднократно судим.
По данным портала «Усть-Лабинск Инфо», нападение на 21-летнюю девушку произошло минувшим утром. Мужчина 1991 года рождения пришел к ней на работу и облил ее серной кислотой. Потерпевшая получила 30% химического ожога тела — больше всех пострадали лицо и голова, девушка ослепла.
Медикам она смогла рассказать, что мужчина неоднократно угрожал ей расправой.
Пострадавшая находится в тяжелом состоянии в реанимации, решается вопрос о транспортировке ее в Краснодарскую краевую клиническую больницу.
Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.