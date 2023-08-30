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    Аэропорт Пулково работает в штатном режиме

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    Петербургский аэропорт Пулково работает в штатном режиме. Об этом ночью 30 августа «Фонтанке» рассказали в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы».

    Ранее в телеграм-каналах появилась неподтвержденная информация о том, что небо над Псковской областью и приграничными регионами закрыто. Позднее авиационные службы подтвердили закрытие неба только над Псковом и областью.

    В ночь на среду жители Пскова были напуганы взрывами и звуками автоматных очередей. В соцсетях появились видео, на которых видно зарево в районе местного аэродрома.

    В ночь на среду жители Пскова сообщили о взрывах в районе местного аэродрома. Также очевидцы рассказали о стрельбе и трассерах в небе. На данный момент небо над регионом закрыто для полетов.

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