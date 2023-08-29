    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, сев

    759мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd95.71eur103.48

    В Геленджике задержан предполагаемый поджигатель леса. Пожар на площади полтора гектара всё ещё тушат

    889
    4 комментария

    В Геленджике задержан мужчина, который, по предварительным данным, устроил лесной пожар площадью в полтора гектара. Об этом 29 августа сообщает официальный телеграм-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

    «40-летний местный житель, находясь на территории своего домовладения в районе Бобруковой щели Геленджикского района, подготавливая электрокабели к продаже, оголил провода, ввиду высокой пожароопасности спровоцировал возгорание земляной подстилки», — сказано в сообщении полиции.

    Можно сделать вывод, что кабели были под напряжением. Впрочем, подробности манипуляций и мотивы задержанного пока не раскрыты.

    Зато с последствиями не могут справиться до сих пор. Напомним, по данным МЧС РФ, в Геленджике горит лесной массив на площади 1,5 гектара. Пожар происходит в микрорайоне Куприянова Щель на Речной улице. К тушению пожара привлечен вертолет Ми-8 с подвесным устройством для слива воды емкостью пять тонн.

    Это уже второй лесной пожар в Геленджике за 29 августа. Ранее загорелись поля в районе винодельни «Шато де Талю», передает портал 93.RU.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПожарГеленджик
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close