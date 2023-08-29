В Геленджике задержан предполагаемый поджигатель леса. Пожар на площади полтора гектара всё ещё тушат

В Геленджике задержан мужчина, который, по предварительным данным, устроил лесной пожар площадью в полтора гектара. Об этом 29 августа сообщает официальный телеграм-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю.



«40-летний местный житель, находясь на территории своего домовладения в районе Бобруковой щели Геленджикского района, подготавливая электрокабели к продаже, оголил провода, ввиду высокой пожароопасности спровоцировал возгорание земляной подстилки», — сказано в сообщении полиции.



Можно сделать вывод, что кабели были под напряжением. Впрочем, подробности манипуляций и мотивы задержанного пока не раскрыты.

