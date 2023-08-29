В Брянской области при украинском обстреле погибли люди, в том числе ребенок

Поселок Климово в Брянской области украинские военные обстреляли из РСЗО. Есть погибшие, в том числе один ребенок. Еще пострадали пять мирных жителей — среди них есть дети. Об этом во вторник, 29 августа, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Есть погибшие, среди которых один ребенок. В результате обстрела пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Также повреждены несколько административных зданий, школа, есть разрушения жилых домов и нарушено энергоснабжение.



Пострадавшим оказывается медпомощь. На месте работают оперативные службы.

