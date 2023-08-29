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    В Брянской области при украинском обстреле погибли люди, в том числе ребенок

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    Поселок Климово в Брянской области украинские военные обстреляли из РСЗО. Есть погибшие, в том числе один ребенок. Еще пострадали пять мирных жителей — среди них есть дети. Об этом во вторник, 29 августа, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    «Есть погибшие, среди которых один ребенок. В результате обстрела пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

    Также повреждены несколько административных зданий, школа, есть разрушения жилых домов и нарушено энергоснабжение.

    Пострадавшим оказывается медпомощь. На месте работают оперативные службы.

    Ранее администрация Климовского района сообщила об обстреле и попросила жителей спуститься в укрытия.

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