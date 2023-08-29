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    В Стамбуле госпитализировали двух человек из-за нападения бродячей обезьяны

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    Обезьяна покусала трех человек в Стамбуле. Как пишет во вторник, 29 августа, издание TRT Haber, животное сбежало от своего хозяина.

    Автор: видео / Anadolu Ajansı / YouTube

    Пострадали женщина и пожилой человек, которые гуляли по городу. Еще обезьяна забралась в дом местного жителя и покусала его хозяина, запрыгнула на второй этаж этого же дома и повредила мебель. Затем животное скрылось с места преступления.

    Пострадавшая женщина еще продолжает лечение, а укушенного пенсионера выписали после прививки от столбняка и бешенства. Дальнейшая судьба пострадавшего хозяина дома не уточняется.

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