В Стамбуле госпитализировали двух человек из-за нападения бродячей обезьяны

Обезьяна покусала трех человек в Стамбуле. Как пишет во вторник, 29 августа, издание TRT Haber, животное сбежало от своего хозяина.
Автор: видео / Anadolu Ajansı / YouTube
Пострадали женщина и пожилой человек, которые гуляли по городу. Еще обезьяна забралась в дом местного жителя и покусала его хозяина, запрыгнула на второй этаж этого же дома и повредила мебель. Затем животное скрылось с места преступления.
Пострадавшая женщина еще продолжает лечение, а укушенного пенсионера выписали после прививки от столбняка и бешенства. Дальнейшая судьба пострадавшего хозяина дома не уточняется.