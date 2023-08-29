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    В Петербурге могут появиться новые льготы для инвесторов

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    4 комментария

    В Петербурге могут появиться новые льготы для инвесторов. Об этом заявил 29 августа глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов в ходе заседания городского правительства. В частности, по его словам, городские власти обсуждают возмещение затрат на подключение к инженерным сетям.

    «Что касается технологического подключения, этот вопрос находится в проработке, обсуждается механизм предоставления и в ближайшее время будет результат этой работы», — сказал он, отвечая на вопрос депутата Законодательного собрания Дмитрия Панова.

    Также, по его словам, в проработке находится вопрос субсидирования процентных ставок по покупке, строительству и реконструкции предприятий.

    Параллельно Петербург ведет переговоры с Минэкономразвития по расширению особой экономической зоны.

    «В рамках АИП рассматриваем выделение финансирования на инженерное транспортное обустройство новых участков», — отметил он. В частности, участок в Шушарах будет разбит на зоны и вводиться частями. «Тем самым мы сможем ускорить вовлечение этих земель», — сообщил Зырянов.

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    Комментарии 4

    Гость29 Авг 2023 в 12:05
    дружкам под застройку?
    +0−0
    Гость29 Авг 2023 в 12:02
    Льготы на проезд в ОТ?
    +0−0
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