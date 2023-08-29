В Петербурге могут появиться новые льготы для инвесторов. Об этом заявил 29 августа глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов в ходе заседания городского правительства. В частности, по его словам, городские власти обсуждают возмещение затрат на подключение к инженерным сетям.



«Что касается технологического подключения, этот вопрос находится в проработке, обсуждается механизм предоставления и в ближайшее время будет результат этой работы», — сказал он, отвечая на вопрос депутата Законодательного собрания Дмитрия Панова.

