В Петербурге могут появиться новые льготы для инвесторов. Об этом заявил 29 августа глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов в ходе заседания городского правительства. В частности, по его словам, городские власти обсуждают возмещение затрат на подключение к инженерным сетям.
«Что касается технологического подключения, этот вопрос находится в проработке, обсуждается механизм предоставления и в ближайшее время будет результат этой работы», — сказал он, отвечая на вопрос депутата Законодательного собрания Дмитрия Панова.
Также, по его словам, в проработке находится вопрос субсидирования процентных ставок по покупке, строительству и реконструкции предприятий.
Параллельно Петербург ведет переговоры с Минэкономразвития по расширению особой экономической зоны.
«В рамках АИП рассматриваем выделение финансирования на инженерное транспортное обустройство новых участков», — отметил он. В частности, участок в Шушарах будет разбит на зоны и вводиться частями. «Тем самым мы сможем ускорить вовлечение этих земель», — сообщил Зырянов.