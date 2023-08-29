ФСБ: в Калуге предотвращён теракт на объекте критической инфраструктуры

ФСБ 29 августа отчитывается о задержании жителя Калужской области, который готовил теракт. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к госизмене, к теракту, участию в деятельности террористической организации и прохождении обучения в целях терроризма.
«Обвиняемый по заданию боевиков осуществил подготовку к совершению террористического акта на одном из объектов критической инфраструктуры Калуги», — цитирует РИА Новости ФСБ.
По данным ведомства, мужчина связался с украинскими националистами по своей инициативе и собирался отправиться на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Его задержали при попытке покинуть Россию.
У мужчины был тайник, где нашли компоненты для самодельной бомбы, а в электронных устройствах — переписку с куратором и инструкции.