ФСБ: в Калуге предотвращён теракт на объекте критической инфраструктуры

ФСБ 29 августа отчитывается о задержании жителя Калужской области, который готовил теракт. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к госизмене, к теракту, участию в деятельности террористической организации и прохождении обучения в целях терроризма.

«Обвиняемый по заданию боевиков осуществил подготовку к совершению террористического акта на одном из объектов критической инфраструктуры Калуги», — цитирует РИА Новости ФСБ.



По данным ведомства, мужчина связался с украинскими националистами по своей инициативе и собирался отправиться на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Его задержали при попытке покинуть Россию.

