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    ФСБ: в Калуге предотвращён теракт на объекте критической инфраструктуры

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    18 комментариев

    ФСБ 29 августа отчитывается о задержании жителя Калужской области, который готовил теракт. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к госизмене, к теракту, участию в деятельности террористической организации и прохождении обучения в целях терроризма.

    «Обвиняемый по заданию боевиков осуществил подготовку к совершению террористического акта на одном из объектов критической инфраструктуры Калуги», — цитирует РИА Новости ФСБ.

    По данным ведомства, мужчина связался с украинскими националистами по своей инициативе и собирался отправиться на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Его задержали при попытке покинуть Россию.

    У мужчины был тайник, где нашли компоненты для самодельной бомбы, а в электронных устройствах — переписку с куратором и инструкции.

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    Комментарии 18

    Гость29 Авг 2023 в 12:04
    страшно, аж жуть!
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