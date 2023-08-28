С Египетского моста исчезли сфинксы. Вернутся не скоро

Едва вернувшихся с реставрации сфинксов в Адмиралтейском районе Петербурга снова увезли залечивать раны. Их столько, что в этом году жителям и гостям города предстоит смотреть только на фото. Сфинксов на Египетском мосту читательница «Фонтанки» не досчиталась 28 августа. Вместо чугунных фигур на постаментах — картинки.

«Вроде в реставрации они не нуждались, последний раз реставрировались осенью 2022. Куда их забрали?», — недоумевает петербурженка.



Фигуры, созданные скульптором Павлом Соколовым, демонтировали в начале сентября прошлого года. Вернули в декабре, расчистив, обработав от коррозии, позолотив и окрасив в цвет «оксидированной бронзы». Как новенькие возлежали они недолго.

