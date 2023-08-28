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    С Египетского моста исчезли сфинксы. Вернутся не скоро

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    Едва вернувшихся с реставрации сфинксов в Адмиралтейском районе Петербурга снова увезли залечивать раны. Их столько, что в этом году жителям и гостям города предстоит смотреть только на фото.

    Сфинксов на Египетском мосту читательница «Фонтанки» не досчиталась 28 августа. Вместо чугунных фигур на постаментах — картинки.

    Фото: читательница «Фонтанки» Оксана
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    «Вроде в реставрации они не нуждались, последний раз реставрировались осенью 2022. Куда их забрали?», — недоумевает петербурженка.

    Фигуры, созданные скульптором Павлом Соколовым, демонтировали в начале сентября прошлого года. Вернули в декабре, расчистив, обработав от коррозии, позолотив и окрасив в цвет «оксидированной бронзы». Как новенькие возлежали они недолго.

    В июне у одной из скульптур пострадала пятая точка. Предполагалось, что «вылечат» её до начала осени, однако к концу лета стало понятно, что туристический сезон оставил следы на всех четырёх обитателях Египетского моста.

    Как сообщили «Фонтанке» в Музее городской скульптуры, сфинксов по согласованию с КГИОП увезли на реставрацию. Ликвидировать последствия актов вандализма, жертвами которых они стали, возможно только в условиях мастерских. Раньше июня следующего года возвращения «затроганных» стражей моста можно не ждать.

    В Музее городской скульптуры с сожалением констатируют рост вандализма. Среди пострадавших не только сфинксы, но и недавно отреставрированные львы с Адмиралтейской набережной.

    Несмотря на призывы поберечь бюджетные деньги и с большей деликатностью приобщаться к культуре, находятся те, кто садится верхом на петербургскую гордость или проводит ритуал, уродуя памятник.

    Фото: читательница «Фонтанки» Оксана

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