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    На петербургскую гордость сел солидный вандал. Реставраторы будут выяснять, насколько сильно

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    Головокружительную фотографию сделал мужчина солидного возраста, оседлавший бронзового коня на Аничковом мосту в центре Петербурга и потоптавшийся по его укротителю. Новый снимок он рискует сделать в полиции.

    О новом акте вандализма, который пополнил огорчающую статистику, 12 августа сообщили в комитете по культуре Петербурга и Музее городской скульптуры. Накануне вечером свою удаль друзьям и миру демонстрировал мужчина, которому фото на фоне коней Клодта — культурного наследия и гордости города — похоже, показалось скучным.

    Молодецкая выходка может иметь последствия как для скакуна, так и для внезапного всадника.

    «В ближайшее время реставраторы Службы по текущему уходу и содержанию памятников проведут тщательный осмотр скульптурной группы. По результатам осмотра будут приняты соответствующие меры: при обнаружении повреждений скульптуры будет подано заявление в полицию», — предупредили в музее.

    Музейщики только недавно, в том числе через «Фонтанку», отмечали рост вандализма и просили горожан и туристов не ковырять сфинксов и не счищать с памятников позолоту.

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