Полиция с погоней и стрельбой ловила угонщика каршеринга в Петербурге. Второй раз у того же сервиса

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

На юго-западе Петербурга полицейские в ночи гоняли компанию на украденном каршеринге. Водитель лавировал по газонам, инспекторы петляли между транспортом. Закончила всё пара выстрелов по колесам. Оказалось, что каршеринг задержанный угнал не впервые, причем досталось снова той же фирме.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 26 августа. Сотрудники ДПС, патрулируя территорию возле дома 3 по улице Пограничника Гарькавого, заметили каршеринговый Chery Tiggo 4, который ехал с выключенными фарами, сообщили 28 августа в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На требования остановиться его водитель только прибавил скорость и попытался скрыться. Инспекторы бросились в погоню.

Нарушитель продолжал игнорировать неоднократные требования остановиться. На записи из служебной машины видно, что в какой-то момент на пути погони оказался стоявший поперек дороги эвакуатор: каршеринг свернул объехать его по газону, а полицейским пришлось притормозить, чтобы аккуратно вписаться в оставшееся пространство дороги. В конце концов инспекторы применили табельное оружие: несколькими выстрелами сотрудник пробил передние колеса «Чери», и лихач остановился на трамвайных путях у дома 142 по проспекту Ветеранов.

За рулем каршеринга был 35-летний житель Кировского района. Вместе с ним в машине находились две женщины, 20 и 30 лет, и 28-летний мужчина. Всех их доставили в полицию для разбирательства. Оказалось, что водитель управлял автомобилем незаконно, да еще и в пьяном виде. Ранее мужчина уже не раз привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, кражи и угоны, более того, в декабре 2022 года в отношении него было возбуждено уголовное дело об угоне автомобиля Geely Coolray, по иронии, принадлежащего той же каршеринговой фирме, что и нынешний «Чери».