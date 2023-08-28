Полиция с погоней и стрельбой ловила угонщика каршеринга в Петербурге. Второй раз у того же сервиса

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
На юго-западе Петербурга полицейские в ночи гоняли компанию на украденном каршеринге. Водитель лавировал по газонам, инспекторы петляли между транспортом. Закончила всё пара выстрелов по колесам. Оказалось, что каршеринг задержанный угнал не впервые, причем досталось снова той же фирме.
Инцидент произошел в ночь на субботу, 26 августа. Сотрудники ДПС, патрулируя территорию возле дома 3 по улице Пограничника Гарькавого, заметили каршеринговый Chery Tiggo 4, который ехал с выключенными фарами, сообщили 28 августа в пресс-службе
Нарушитель продолжал игнорировать неоднократные требования остановиться. На записи из служебной машины видно, что в
За рулем каршеринга был 35-летний житель Кировского района. Вместе с ним в машине находились две женщины, 20 и 30 лет, и
На задержанного составили несколько административных протоколов, в том числе за пьяное вождение. Суд по ходатайству полиции дал ему 10 суток административного ареста. Правоохранители также запросили заявление у владельца Chery, чтобы возбудить уголовное дело. Пассажиров каршеринга опросили и отпустили.