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    Международная федерация хоккея может запретить всем командам КХЛ подписывать иностранцев из-за дела вратаря Федотова

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    Международная федерация хоккея (IIHF) может аннулировать набранные ЦСКА очки в КХЛ, если клуб нарушит условия дисквалификации вратаря Ивана Федотова. Об этом 26 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к IIHF.

    Федотова ранее отстранили от участия в матчах на национальном и международном уровне на четыре месяца из-за спора между ЦСКА и «Филадельфией» вокруг его контракта: армейцы подписали соглашение с вратарем, при наличии у того действующего контракта с американским клубом. Дисквалификация начнет действовать с 1 сентября. ЦСКА не согласен с решением IIHF и планирует внести Федотова в состав на матч открытия нового сезона КХЛ против «Ак Барса».

    Если Федотов примет участие в официальном матче во время действия дисквалификации, IIHF имеет право аннулировать очки, заработанные ЦСКА в чемпионате, а также наложить финансовые санкции на клуб в размере от 150 тыс. швейцарских франков за каждый такой матч.

    Кроме того, IIHF может ввести индивидуальные санкции против руководства КХЛ и ФХР. Есть также вероятность, что федерация запретит всем клубам КХЛ осуществлять международные переходы, как это случилось с ЦСКА. Дополнительной мерой может стать увеличение срока дисквалификации для Федотова.

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