Международная федерация хоккея может запретить всем командам КХЛ подписывать иностранцев из-за дела вратаря Федотова

Международная федерация хоккея (IIHF) может аннулировать набранные ЦСКА очки в КХЛ, если клуб нарушит условия дисквалификации вратаря Ивана Федотова. Об этом 26 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к IIHF.



Федотова ранее отстранили от участия в матчах на национальном и международном уровне на четыре месяца из-за спора между ЦСКА и «Филадельфией» вокруг его контракта: армейцы подписали соглашение с вратарем, при наличии у того действующего контракта с американским клубом. Дисквалификация начнет действовать с 1 сентября. ЦСКА не согласен с решением IIHF и планирует внести Федотова в состав на матч открытия нового сезона КХЛ против «Ак Барса».