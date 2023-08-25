«Росбалт» вычеркнули из иностранных агентов. Он теперь будет принадлежать компании директора «Ленфильма»

В эту пятницу в списке иностранных агентов не только прибавилось, но и убавилось. Оттуда исключили информационное агентство «Росбалт».

Как сказано в официальном сообщении Минюста РФ, из реестра иностранных агентов исключено АО « РС-Балт » — «в связи с прекращением получения от иностранных источников денежных средств, иного имущества, организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах». На то, что «Росбалт» уберут из списка иноагентов, его создатели надеялись еще прошлой осенью, спустя год после получения этого статуса. Однако этого не случилось. И весной юрлицо АО «РС-Балт» начали ликвидировать. Тогда генеральный директор «Росбалта» Лариса Афонина говорила, что работать без денег (в результате признания иноагентом медиа осталось почти без рекламы) пока не получается. Однако Афонина заверяла, что коллектив всё равно продолжит работу.



Несколько собеседников «Фонтанки» рассказали, что ушли из «Росбалта» прошлой осенью вместе с большинством коллектива: «Осталось по сути несколько человек, кто ведет ленту». Судя по сайту, действительно осталась лишь лента новостей — там рассказывают, что «Украина начала аукаться Байдену», «Зеленский не слышит советы Запада», а также про предсказания астролога. По данным «Фонтанки», в ближайшее время агентство войдет в медиахолдинг 1MI. Его основал Федор Щербаков, нынешний директор «Ленфильма», он же является гендиректором медиахолдинга, в который входит ряд сетевых региональных проектов, но до сих пор у него не было площадки в Петербурге. Щербаков начинал свою журналистскую карьеру на Первом канале и в группе «Интерфакс». Работал в госструктурах как федерального, так и регионального уровня: в аппарате правительства РФ и администрации президента. Холдинг управляет журналом «Нефть и капитал» и интернет-изданием «Новые Известия», региональными изданиями, а также сеткой блогов в соцсетях.

«Росбалт» — одно из старейших информационных агентств. Основано в начале 90-х , в 2000 году оно было приобретено Натальей Черкесовой, женой экс-главы петербургского ФСБ, а также экс-полпреда и экс-главы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В 2007 году после публикации за авторством Черкесова статьи про «чекистский крюк», где он призывал «чекистов» отказаться от личного обогащения, бывший эфэсбэшник попал в опалу. Судя по всему, повлияло это и на «Росбалт».

В 2013 году у сайта пытались отозвать лицензию. Основанием стала публикация видеороликов, которые содержали нецензурную брань. Один из них — клип Pussy Riot. В 2014 году по решению Верховного суда лицензию вернули.