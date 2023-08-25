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    На Невском освятили ретро-«Икарусы» для «советского» маршрута

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В центре Петербурга, у памятника Барклаю де Толли на Казанской площади, днем 25 августа освятили раритетные автобусы «Икарус». На днях восстановленные машины начали возить пассажиров по новому туристическому маршруту по советскому Ленинграду.

    Ретромаршрут начинается возле Казанского собора и проходит мимо Смольного, крейсера «Аврора» и Адмиралтейства. Работают на нем автобусы «Икарус 280» — желтый и белый «гармошки». Такие же «Икарусы» ходили по Невскому в 70–90-е годы. Сегодня на Казанской площади их освятил протоиерей Санкт-Петербургской епархии клирик Казанского кафедрального собора Алексий Дорофеев.

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    Автобусы для «экскурсий по советскому Ленинграду» были собраны по всей стране и отреставрированы, рассказали в компании «РетроЛайн», которая является оператором маршрута. Желтый «Икарус» работал сначала в Курске, потом — в Белгородской области. Затем он участвовал в киносъемках в Крыму, откуда три года назад его своим ходом пригнали в Петербург. Белый автобус работал в Краснодарском крае, а затем его восстановил энтузиаст автобусного дела из Москвы.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 10

    Гость25 Авг 2023 в 16:12
    Назад, в Совок...
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