После драки со стрельбой на Охте полицейские нашли машину с бывалым за рулем

Драка и стрельба в новом жилом квартале в Красногвардейском районе закончились для одного из участников задержанием. Это не первый его привод в полицию.



Сообщение о драке и стрельбе на аллее Евгения Шварца в службу 112 поступило накануне около трех дня, стало известно «Фонтанке» 25 августа. На место прибыл наряд, но никого не нашел. Очевидцы запомнили «Рено Логан», который уехал незадолго до прибытия полиции. На месте нашли и изъяли 2 гильзы, 2 патрона, а также следы обуви и личные вещи предполагаемых участников драки.