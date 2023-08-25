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    После драки со стрельбой на Охте полицейские нашли машину с бывалым за рулем

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    Драка и стрельба в новом жилом квартале в Красногвардейском районе закончились для одного из участников задержанием. Это не первый его привод в полицию.

    Сообщение о драке и стрельбе на аллее Евгения Шварца в службу 112 поступило накануне около трех дня, стало известно «Фонтанке» 25 августа. На место прибыл наряд, но никого не нашел. Очевидцы запомнили «Рено Логан», который уехал незадолго до прибытия полиции. На месте нашли и изъяли 2 гильзы, 2 патрона, а также следы обуви и личные вещи предполагаемых участников драки.

    Позже в Сети появилось видео с места событий. На кадрах видно, как четверо мужчин избивают одного. После выстрела один из нападавших убегает.

    Вечером того же дня в ходе патрулирования задержали указанный автомобиль. За рулем был 36-летний петербуржец. Он находится под административным надзором после исполнения приговора по делу о разбойном нападении, когда были похищены 2 млн рублей.

    Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

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