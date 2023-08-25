Нападение на спортсменку в шортах в Нахабино обернулось для мужчины арестом

В Подмосковье арестовали мужчину, который ударил по лицу спортсменку из-за коротких шорт. Под стражей он останется на месяц, сообщает 25 августа официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.



Арест до 23 сентября подозреваемому в хулиганстве избрали по ходатайству дознавателя УМВД по Красногорску. Этим мужчина не отделался: Следственный комитет возбудил уголовное дело об экстремизме.

Нападение на спортсменку, вышедшую на пробежку в шортах, произошло в Нахабино два дня назад. Приезжий посчитал такое облачение неподобающим и не мог поверить, что женщина может быть спортсменкой. На допросе он заявил, что «спас ее от греха».