Последние летние выходные в Петербурге обещают быть идеальными

Погода решила нас порадовать. В Петербурге становится теплее, а выходные будут сухими и солнечными.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 25 августа, в городе возможны кратковременные дожди, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 11–13 градусов, днем составит 20–22 градуса.
«Сегодня на погоду Северной столицы окажет влияние приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт. Он принесёт в регион обширные облачные поля и местами отметится кратковременными дождями. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 мм рт. ст., что около нормы», — сообщает центр «ФОБОС».
«Яндекс» отмечает, что погода сейчас очень тёплая. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает от 10 градусов ночью до 20 днём и облачно с прояснениями. Так что 21–22 градуса, по оценкам сервиса, это повышенная температура. Самое холодное 25 августа выдалось в 1973 году, плюс 4 днём, а самое тёплое — в 1997 году, плюс 26.
26 и 27 августа, по прогнозу СЗ УГМС, будет без существенных осадков, 21–23 градуса. По ночам холодно — 11–13 градусов, местами до 8.