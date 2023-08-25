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    Последние летние выходные в Петербурге обещают быть идеальными

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    Погода решила нас порадовать. В Петербурге становится теплее, а выходные будут сухими и солнечными.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 25 августа, в городе возможны кратковременные дожди, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 11–13 градусов, днем составит 20–22 градуса.

    «Сегодня на погоду Северной столицы окажет влияние приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт. Он принесёт в регион обширные облачные поля и местами отметится кратковременными дождями. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 мм рт. ст., что около нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    «Яндекс» отмечает, что погода сейчас очень тёплая. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает от 10 градусов ночью до 20 днём и облачно с прояснениями. Так что 21–22 градуса, по оценкам сервиса, это повышенная температура. Самое холодное 25 августа выдалось в 1973 году, плюс 4 днём, а самое тёплое — в 1997 году, плюс 26.

    26 и 27 августа, по прогнозу СЗ УГМС, будет без существенных осадков, 21–23 градуса. По ночам холодно — 11–13 градусов, местами до 8.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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