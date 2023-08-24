«Новые маршруты станут компенсацией неудобств». Смольный объяснил, почему не переносит автобусную площадку на «Парнасе»

Отстойно-разворотная площадка в Парголово, на которую жаловались местные жители, останется на запланированном месте. Вице-губернатор Кирилл Поляков рассказал об этом 24 августа в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Подбор площадки проводился с 2014 года. Площадка была подобрана, была спроектирована. <...> Выборгский район — это один из самых динамично развивающихся районов Петербурга. Эта территория без кровеносных артерий (Общественного транспорта — Прим. ред) жить не сможет», — заявил он, — «Это позволит нам в первую очередь запустить новые маршруты общественного транспорта. <...> Думаю, что для жителей появление новых маршрутов станет компенсацией неудобств».