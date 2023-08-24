«Новые маршруты станут компенсацией неудобств». Смольный объяснил, почему не переносит автобусную площадку на «Парнасе»

Отстойно-разворотная площадка в Парголово, на которую жаловались местные жители, останется на запланированном месте. Вице-губернатор Кирилл Поляков рассказал об этом 24 августа в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург».
«Подбор площадки проводился с 2014 года. Площадка была подобрана, была спроектирована. <...> Выборгский район — это один из самых динамично развивающихся районов Петербурга. Эта территория без кровеносных артерий (Общественного транспорта — Прим. ред) жить не сможет», — заявил он, — «Это позволит нам в первую очередь запустить новые маршруты общественного транспорта. <...> Думаю, что для жителей появление новых маршрутов станет компенсацией неудобств».
Поляков пообещал, что на площадке появится шумозащитный экран, а газомоторная техника защитит окружающую среду от загрязнения воздуха. Как добавил вице-губернатор, детская площадка, которая находится неподалеку, была построена «немножко небезопасно»: «Поэтому мы сейчас с Комитетом по благоустройству рассматриваем вопрос, как оптимизировать пространство этого парка для того, чтобы сделать его удобным».
Напомним, что 18 августа было возбуждено уголовное дело о халатности со стороны неустановленных лиц в «Организаторе перевозок». Поводом стали обращения местных жителей, которые против строительства отстойно-разворотной площадки для автобусов на Заречной улице.
Чиновники подчеркивают, что у них на руках все необходимые согласования, но СК всё равно решил, что при заключении контракта они не провели «полную и всестороннюю проверку соответствия проектной документации нормативным требованиям». Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить дело. Оно было отменено прокуратурой, после чего Бастрыкин поручил возбудить дело снова.