Где-то мы это видели. Бастрыкин поручил снова возбудить дело по автобусной площадке в Петербурге после отмены прокуратуры

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение повторно возбудить уголовное дело по халатности в связи со строительством отстойно-разворотной площадки в Парголово. В первый раз его отменила прокуратура.



Как пишет СК 22 августа, в этот раз поручение дано и. о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олег Бобкову. В сообщении Следственного комитета говорится, что отмена постановления о возбуждении уголовного дела не дает возможности «проведения всего комплекса следственных действий, направленных на установление признаков объективной стороны совершенного преступления».