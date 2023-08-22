Где-то мы это видели. Бастрыкин поручил снова возбудить дело по автобусной площадке в Петербурге после отмены прокуратуры

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение повторно возбудить уголовное дело по халатности в связи со строительством отстойно-разворотной площадки в Парголово. В первый раз его отменила прокуратура.
Как пишет СК 22 августа, в этот раз поручение дано
«В частности, проведение обысков, выемок и очных ставок допустимо только в рамках возбужденного уголовного дела. Таким образом, в настоящее время органы следствия лишены процессуальных полномочий, связанных с собиранием, проверкой и оценкой доказательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных
Напомним, уголовное дело о халатности со стороны неустановленных лиц в «Организаторе перевозок» возбудили 18 августа. Поводом стали обращения местных жителей, которые против строительства отстойно-разворотной площадки для автобусов на Заречной улице. Чиновники подчеркивают, что у них на руках все необходимые согласования, но СК всё равно решил, что при заключении контракта они не провели «полную и всестороннюю проверку соответствия проектной документации нормативным требованиям», Бастрыкин дал указание возбудить дело. Накануне оно было отменено.
Это далеко не первый случай, когда СК раз за разом возбуждает в Петербурге идентичные дела, а прокуратура отменяет эти постановления. Из последнего и самого заметного можно вспомнить эпопею с намывом Васильевского острова, в рамках которой следком и прокуратура сделали по несколько ходов в рамках нескольких уголовных дел.