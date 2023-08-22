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    Где-то мы это видели. Бастрыкин поручил снова возбудить дело по автобусной площадке в Петербурге после отмены прокуратуры

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    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение повторно возбудить уголовное дело по халатности в связи со строительством отстойно-разворотной площадки в Парголово. В первый раз его отменила прокуратура.

    Как пишет СК 22 августа, в этот раз поручение дано и. о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олег Бобкову. В сообщении Следственного комитета говорится, что отмена постановления о возбуждении уголовного дела не дает возможности «проведения всего комплекса следственных действий, направленных на установление признаков объективной стороны совершенного преступления».

    «В частности, проведение обысков, выемок и очных ставок допустимо только в рамках возбужденного уголовного дела. Таким образом, в настоящее время органы следствия лишены процессуальных полномочий, связанных с собиранием, проверкой и оценкой доказательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных статьей 73 УПК РФ», — уточняет СК. Решение прокуратуры об отмене обещают обжаловать «вплоть до обращения в Генеральную прокуратуру Российской Федерации».

    Напомним, уголовное дело о халатности со стороны неустановленных лиц в «Организаторе перевозок» возбудили 18 августа. Поводом стали обращения местных жителей, которые против строительства отстойно-разворотной площадки для автобусов на Заречной улице. Чиновники подчеркивают, что у них на руках все необходимые согласования, но СК всё равно решил, что при заключении контракта они не провели «полную и всестороннюю проверку соответствия проектной документации нормативным требованиям», Бастрыкин дал указание возбудить дело. Накануне оно было отменено.

    Это далеко не первый случай, когда СК раз за разом возбуждает в Петербурге идентичные дела, а прокуратура отменяет эти постановления. Из последнего и самого заметного можно вспомнить эпопею с намывом Васильевского острова, в рамках которой следком и прокуратура сделали по несколько ходов в рамках нескольких уголовных дел.

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