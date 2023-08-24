Пропавшего основателя группы «Алиса» гитариста Андрея Шаталина нашли

Пропавший в Петербурге один из основателей группы «Алиса» гитарист Андрей Шаталин, по данным «Фонтанки», найден.
«Найден. Жив. Благодарим всех за помощь!» — говорится в сообщении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Подробности не приводятся.
Об исчезновении музыканта стало известно 24 августа. По информации волонтеров, Шаталин еще 22-го числа вышел из дома и пропал.
Андрею Шаталину 63 года, родился он в Красноярске. В 1980 году Шаталин поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ) на строительный факультет, в период учебы строил БАМ. В 1981 году вместе со студентами Железнодорожного института создал группу «Демокритов колодец», а в 1983-м стал гитаристом новой группы «Алиса», где играл с перерывами. Окончательно вышел из состава в 2003 году.