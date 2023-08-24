В Петербурге пропал один из основателей группы «Алиса» гитарист Андрей Шаталин

Гитарист Андрей Шаталин, один из основателей рок-группы «Алиса», пропал в Петербурге. Ориентировку в своих соцсетях разместил добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» 24 августа.
По информации волонтеров, Шаталин накануне вышел из дома и пропал. «ЛизаАлерт» просит помощи в поиске мужчины худощавого телосложения и 175 см роста. Музыкант был одет в черную кожаную куртку, темно-синюю футболку, черные брюки и ботинки, на голове была зеленая кепка, а в руках черный зонтик.
Андрею Шаталину 63 года, родился он в Красноярске. В 1980 году Шаталин поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ) на строительный факультет, в период учебы строил БАМ. В 1981 году вместе со студентами Железнодорожного института создал группу «Демокритов колодец», а в 1983-м стал гитаристом новой группы «Алиса», где играл с перерывами. Окончательно вышел из состава в 2003 году.