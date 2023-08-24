    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, ю-з

    761мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd94.44eur102.25

    В Петербурге пропал один из основателей группы «Алиса» гитарист Андрей Шаталин

    3643
    9 комментариев

    Гитарист Андрей Шаталин, один из основателей рок-группы «Алиса», пропал в Петербурге. Ориентировку в своих соцсетях разместил добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» 24 августа.

    По информации волонтеров, Шаталин накануне вышел из дома и пропал. «ЛизаАлерт» просит помощи в поиске мужчины худощавого телосложения и 175 см роста. Музыкант был одет в черную кожаную куртку, темно-синюю футболку, черные брюки и ботинки, на голове была зеленая кепка, а в руках черный зонтик.

    Андрею Шаталину 63 года, родился он в Красноярске. В 1980 году Шаталин поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ) на строительный факультет, в период учебы строил БАМ. В 1981 году вместе со студентами Железнодорожного института создал группу «Демокритов колодец», а в 1983-м стал гитаристом новой группы «Алиса», где играл с перерывами. Окончательно вышел из состава в 2003 году.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ6
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ10

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close