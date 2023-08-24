В проект петербургского бюджета-2024 просят докинуть 32,5 млрд рублей на здравоохранение. Пока там срезают расходы на онкобольных

На развитие здравоохранения в Петербурге требуются дополнительные 32,5 млрд рублей, следует из дополнительной потребности, заявленной в рамках нулевых чтений по проекту бюджета Петербурга на 2024–2026 гг.
Основным заявителем выступает комитет по здравоохранению, который попросил еще 27,4 млрд рублей, остальные средства просят районные администрации.
В предварительной версии в программе «Развитие здравоохранения» заложено 141 млрд рублей на 2024 год (для сравнения в 2023 году планируется потратить 145,2 млрд рублей). Как следует из проекта, пока в нем срезают расходы на помощь больным онкологическими заболеваниями с использованием протонно-лучевой терапии, а также субсидию учреждению судебно-медицинской экспертизы и «Медицинскому информационно-аналитическому центру».
Средства на борьбу с инфекционными заболеваниями на сумму более 600 млн рублей, которые раньше распределялись между районами, теперь аккумулирует сам комздрав.
Сейчас на исполнение 18 госпрограмм в бюджете заложено 837 млрд рубоей. Общая заявленная доппотребность составляет 230 млрд. В эту сумму не входит адресная инвестиционная программа, по которой в Петербурге строятся новые объекты.