В проект петербургского бюджета-2024 просят докинуть 32,5 млрд рублей на здравоохранение. Пока там срезают расходы на онкобольных

На развитие здравоохранения в Петербурге требуются дополнительные 32,5 млрд рублей, следует из дополнительной потребности, заявленной в рамках нулевых чтений по проекту бюджета Петербурга на 2024–2026 гг.



Основным заявителем выступает комитет по здравоохранению, который попросил еще 27,4 млрд рублей, остальные средства просят районные администрации.

В предварительной версии в программе «Развитие здравоохранения» заложено 141 млрд рублей на 2024 год (для сравнения в 2023 году планируется потратить 145,2 млрд рублей). Как следует из проекта, пока в нем срезают расходы на помощь больным онкологическими заболеваниями с использованием протонно-лучевой терапии, а также субсидию учреждению судебно-медицинской экспертизы и «Медицинскому информационно-аналитическому центру».