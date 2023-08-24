Власти Петербурга просят добавить более 230 млрд рублей на расходы в 2024 году

Комитеты, районные администрации и другие ведомства правительства Петербурга просят выделить дополнительные
В этом году расходная часть бюджета впервые рассматривается в разрезе 18 государственных программ, а не ведомств, как раньше. Всего на их исполнение в 2024 году, согласно подготовленному проекту бюджета, выделено 836,9 млрд рублей, что примерно на 5% меньше, чем было выделено в 2023 году.
Если вся дополнительная потребность будет удовлетворена, то расходы по госпрограммам в 2024 году составят 1,1 трлн рублей и на 22% превысят показатели этого года. Впрочем, нужно подчеркнуть, что это не единственные траты казны. Например, расходы по Адресной инвестиционной программе в этих суммах не учтены.
Общие расходы бюджета на 2023 год запланированы в размере 1,2 трлн рублей. Нулевые чтения по проекту бюджета на 2024–2026 гг. стартуют в Законодательном собрании Петербурга 25 августа.