Власти Петербурга просят добавить более 230 млрд рублей на расходы в 2024 году

Комитеты, районные администрации и другие ведомства правительства Петербурга просят выделить дополнительные 230,6 млрд рублей на расходы в 2024 году. Как следует из материалов, имеющихся в распоряжении «Фонтанки», именно такую сумму чиновники обозначили в качестве дополнительной потребности по госпрограммам к нулевым чтениям по проекту городского бюджета на 2024–2026 годы.



В этом году расходная часть бюджета впервые рассматривается в разрезе 18 государственных программ, а не ведомств, как раньше. Всего на их исполнение в 2024 году, согласно подготовленному проекту бюджета, выделено 836,9 млрд рублей, что примерно на 5% меньше, чем было выделено в 2023 году.