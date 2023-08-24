Улицы в центре Петербурга перекроют ради Дней Башкортостана

Мероприятия, посвященные «Дням Башкортостана в Санкт‑Петербурге», изменять в схему проезда в центре Города. В последние дни лета перекроют проезд и запретят парковку на ряде улиц, сообщает 24 августа пресс-служба комитета по транспорту.
Перекрывать движение будут на следующих участках:
- с 0:00 25 августа до 23:59 27 августа — на Миллионной улицы от набережной Зимней канавки до Мошкова переулка;
- с 0:00 25 августа до 23:59 31 августа — в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади и на Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки;
- с 0:00 26 августа до 23:59 27 августа — на четной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до Конюшенного переулка, в Волынском переулке и на набережной Зимней канавки от Миллионной улицы до набережной Мойки.
На первых двух участках одновременно с перекрытиями будут действовать запрет остановки транспорта. С полуночи 26 августа до 23:59 27 августа запретят парковаться на нечетной стороне набережной Мойки от Мошкова переулка до Невского проспекта и на четной — от Невского проспекта до Конюшенного переулка.
В рамках Дней Башкортостана в центре Петербурга пройдут гастрономический фестиваль, мастер-классы по ремеслам и ярмарка. Подробнее о программе читайте в материале «Фонтанки».