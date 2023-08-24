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    Улицы в центре Петербурга перекроют ради Дней Башкортостана

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    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Мероприятия, посвященные «Дням Башкортостана в Санкт‑Петербурге», изменять в схему проезда в центре Города. В последние дни лета перекроют проезд и запретят парковку на ряде улиц, сообщает 24 августа пресс-служба комитета по транспорту.

    Перекрывать движение будут на следующих участках:

    • с 0:00 25 августа до 23:59 27 августа — на Миллионной улицы от набережной Зимней канавки до Мошкова переулка;
    • с 0:00 25 августа до 23:59 31 августа — в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади и на Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки;
    • с 0:00 26 августа до 23:59 27 августа — на четной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до Конюшенного переулка, в Волынском переулке и на набережной Зимней канавки от Миллионной улицы до набережной Мойки.

    На первых двух участках одновременно с перекрытиями будут действовать запрет остановки транспорта. С полуночи 26 августа до 23:59 27 августа запретят парковаться на нечетной стороне набережной Мойки от Мошкова переулка до Невского проспекта и на четной — от Невского проспекта до Конюшенного переулка.

    В рамках Дней Башкортостана в центре Петербурга пройдут гастрономический фестиваль, мастер-классы по ремеслам и ярмарка. Подробнее о программе читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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