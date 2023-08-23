Дни Башкортостана в Петербурге отметят Басковым на Дворцовой и ярмаркой с медом

В последние выходные лета — 25–27 августа — на Дворцовой площади проведут Дни Башкортостана. Знакомство с республикой планируется организовать через гастрономический фестиваль «Гусь и мед» в Певческом проезде (угощать блюдами национальной кухни будут бесплатно), освоение местных ремесел (в программе — мастер-классы по войлоковалянию, ткачеству, резьбе по дереву, изготовлению башкирских украшений, чеканке, игре на национальных инструментах, а также изготовлению двух их видов — курай и кубыз) и ярмарку.



На Дворцовой площади 26 августа пройдет концерт «Башкортостан собирает друзей». На сцену выйдут местные коллективы, среди которых Национальный оркестр народных инструментов, Эстрадно-джазовый и Духовой оркестры Башгосфилармонии, Национальный симфонический оркестр, проекты «Йатаган», «Хазина» и «Зайнетдин», а также Государственный академический ансамбль народного танца имени Ф. Гаскарова.

