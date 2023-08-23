Дни Башкортостана в Петербурге отметят Басковым на Дворцовой и ярмаркой с медом

В последние выходные лета — 25–27 августа — на Дворцовой площади проведут Дни Башкортостана. Знакомство с республикой планируется организовать через гастрономический фестиваль «Гусь и мед» в Певческом проезде (угощать блюдами национальной кухни будут бесплатно), освоение местных ремесел (в программе — мастер-классы по войлоковалянию, ткачеству, резьбе по дереву, изготовлению башкирских украшений, чеканке, игре на национальных инструментах, а также изготовлению двух их видов — курай и кубыз) и ярмарку.
На Дворцовой площади 26 августа пройдет концерт «Башкортостан собирает друзей». На сцену выйдут местные коллективы, среди которых Национальный оркестр народных инструментов, Эстрадно-джазовый и Духовой оркестры Башгосфилармонии, Национальный симфонический оркестр, проекты «Йатаган», «Хазина» и «Зайнетдин», а также Государственный академический ансамбль народного танца имени Ф. Гаскарова.
Хедлайнерами концерта станут солисты Мариинского театра, народные артисты Башкортостана Аскар и Ильдар Абдразаковы, а также народный артист России и Башкортостана Николай Басков.
Кроме того, в программе фестиваля встречи с выдающимися игроками в шашки — семикратной чемпионкой мира Тамарой Тансыккужиной и трёхкратной чемпионкой России Никой Леопольдовой (также пройдет на Дворцовой), а также показ мод дизайнеров Башкортостана (на Певческом мосту).
В администрации Эрмитажа, рядом с которым будет проводиться фестиваль, «Фонтанке» сообщили, что музей «получил от Комитета по культуре Санкт-Петербурга уведомление о проведении культурно-массового мероприятия, посвящённого истории, народному творчеству, искусству и культуре, «Дни Республики Башкортостан» в Санкт-Петербурге».
«Государственный Эрмитаж контролирует подготовку к мероприятию, чтобы обеспечить комфорт посетителей музея», — ответили в пресс-службе.