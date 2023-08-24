Почти 27 млн рублей штрафов взыскали с пьяных водителей в Петербурге за 7 месяцев

С января по июль 2023 года петербургские судебные приставы возбудили более полутора тысяч производств о взыскании с водителей штрафов за пьяную езду. А общая сумма взысканного составила почти 27 миллионов рублей.



За семь месяцев текущего года петербургским приставам для принудительного исполнения поступили материалы в отношении 1534 петербуржцев, которые накопили долги по штрафам ГИБДД за пьяное вождение либо передачу управления нетрезвому человеку ( ст. 12.8 КоАП РФ) или отказ от прохождения медосвидетельствования ( ст. 12.26 КоАП РФ), сообщает 24 августа пресс-служба УФССП по Петербургу. Взыскали за этот срок с таких водителей 26 миллионов 823 тысячи рублей.