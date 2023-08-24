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    Почти 27 млн рублей штрафов взыскали с пьяных водителей в Петербурге за 7 месяцев

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    С января по июль 2023 года петербургские судебные приставы возбудили более полутора тысяч производств о взыскании с водителей штрафов за пьяную езду. А общая сумма взысканного составила почти 27 миллионов рублей.

    За семь месяцев текущего года петербургским приставам для принудительного исполнения поступили материалы в отношении 1534 петербуржцев, которые накопили долги по штрафам ГИБДД за пьяное вождение либо передачу управления нетрезвому человеку (ст. 12.8 КоАП РФ) или отказ от прохождения медосвидетельствования (ст. 12.26 КоАП РФ), сообщает 24 августа пресс-служба УФССП по Петербургу. Взыскали за этот срок с таких водителей 26 миллионов 823 тысячи рублей.

    В ведомстве отмечают, что количество исполнительных производств за пьяную езду при этом уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 9%. А больше всего должников этой категории оказалось из пяти районов города: Колпинского, Выборгского, Кировского, Красносельского и Невского.

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    ПетербургПьяный водительCудебные приставы
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