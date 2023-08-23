Оставившая ребенка-инвалида у озера мать стала фигуранткой дела после его смерти

В Петербурге возбуждено уголовное дело после смерти мальчика с инвалидностью, который оказался без присмотра в озере. Матери ребенка предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, сообщает 23 августа пресс-служба управления Следственного комитета по региону.



Речь идет о ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Двенадцатилетнего мальчика вытащили из озера в Колпинском районе вечером 21 августа. Изо рта ребенка шла пена.

По предварительным данным, мальчик находился на берегу с матерью и ее сожителем. Женщина ушла к соседнему водоему, оставив ребенка на попечение мужчины, но последний уснул. Когда проснулся — мальчик уже был в воде лицом вниз. Позже он скончался в больнице. В МЧС сообщали, что взрослые в тот день употребляли алкоголь.