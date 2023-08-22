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    В Колпино из озера вытащили ребёнка-инвалида. Мать доверила его другу, который едва всё не проспал

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    В реанимацию после отдыха на берегу водоёма в Колпинском районе Петербурга попал мальчик с инвалидностью. Ответственная за него пара в полиции, стало известно «Фонтанке» 22 августа.

    По уточнённым данным, из озера на пересечении Загородной улицы и Балканской дороги в Колпино достали 12-летнего ребёнка. У него ДЦП и эпилепсия. Мальчик живёт с матерью и её сожителем. С ними же накануне вечером проводил время на берегу.

    По предварительной информации, женщина ушла к соседнему водоёму, оставив сына на попечение друга. Обязанность оказалось утомительной, и мужчину сморил сон.

    Проснувшись, нашёл мальчика в воде и лицом вниз. Ребёнок был без сознания, изо рта шла пена. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

    Взрослых забрали в полицию. Оба получили протоколы о мелком хулиганстве и остались в спецпомещении для задержанных.

    Сожитель не оправдал доверия и другой петербурженки. В ночь на понедельник полиция и волонтёры перетряхивали Красногвардейский район в поисках 2-летней девочки, которую на улице забыл пьяный отчим.

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