В Колпино из озера вытащили ребёнка-инвалида. Мать доверила его другу, который едва всё не проспал

В реанимацию после отдыха на берегу водоёма в Колпинском районе Петербурга попал мальчик с инвалидностью. Ответственная за него пара в полиции, стало известно «Фонтанке» 22 августа.



По уточнённым данным, из озера на пересечении Загородной улицы и Балканской дороги в Колпино достали 12-летнего ребёнка. У него ДЦП и эпилепсия. Мальчик живёт с матерью и её сожителем. С ними же накануне вечером проводил время на берегу.

По предварительной информации, женщина ушла к соседнему водоёму, оставив сына на попечение друга. Обязанность оказалось утомительной, и мужчину сморил сон.