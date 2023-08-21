Где Ева? Как в Петербурге искали пропавшую двухлетнюю девочку

Полиция и волонтёры перетряхнули Красногвардейский район Петербурга в поисках забытой отчимом девочки. Станция техобслуживания — не худшее место, где двухлетний ребёнок мог провести ночь.

По данным «Фонтанки», девочка увидела мать утром 21 августа. Женщина хватилась ребёнка накануне, когда, вернувшись из больницы, не нашла дочь дома. Предполагалось, что, пока она посещает врачей, присматривать за девочкой будет сожитель и дальше детской площадки на Маршала Блюхера они не уйдут.

Мужчина, судя по всему, решил, что проводить один из последних погожих дней в четырёх стенах будет ошибкой, и взял ребёнка на собственную прогулку. Воспоминания о ней давались ему с трудом. Полицейским удалось выяснить, что с проспекта Маршала Блюхера он уехал на улицу Александра Матросова. На Выборгской стороне планировали фотографировать бомбоубежище. Встреча со знакомыми занесла в Полюстрово.

Там, в тенёчке, освежались алкоголем. Девочка развлекала себя сама и настолько не мешала взрослым, что отчим успел о ней забыть и покинул компанию в одиночестве. Друзья оказались внимательнее. Допив оставшееся, ушли, прихватив ребёнка.

Заявившая в полицию мать предположила, что дочь пропала около четырёх часов дня в воскресенье . Разбуженный сожитель не сказал ничего вразумительного. К поискам привлекли волонтёров «Лиза Алерт». По отделам и социальным сетям разлетелись ориентировки с приметами и телефонами для звонков. Двухлетнюю Еву в сиреневой кофте и фиолетовых кроссовках высматривали все наружные наряды. Полицейские прочёсывали окружение отчима. Обошли с десяток квартир, некоторые из которых можно назвать притонами.

«Колдырь на колдыре», — описал контингент собеседник «Фонтанки». Говорить с сотрудниками они не то чтобы не хотели — скорее, не могли.



Отсмотрев записи с уличных камер, полиции удалось установить, что девочка была с двумя мужчинами на Стасовой. С ними успела погулять у пруда в Полюстровском парке.



Когда сотрудники отыскали одного из попавших на видео, он, как и многие опрошенные до него, был пьян. Не сразу, но мужчина вспомнил, что гулял с каким-то ребёнком, которого как будто забрал товарищ.

