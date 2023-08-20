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    О пропавшей на севере Петербурга двухлетней девочке полиции рассказала ее мать

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    Мать пропавшей в Красногвардейском районе Петербурга двухлетней девочки пришла с заявлением в полицию. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

    Ориентировочно девочка пропала в районе 65 дома по проспекту Маршала Блюхера. Она была одета в сиреневую кофту, джинсы, фиолетовые кроссовки и розовую панаму. Глаза у девочки серо-голубые, волосы — русые.

    По данным «Фонтанки», ребенок потерялся во время прогулки с сожителем заявительницы, который, по предварительным данным, был нетрезв. К поискам помимо полиции привлечены и наряды и ГИБДД, и Росгвардия, и волонтеры.

    Всех, кто располагает информацией, которая поможет установить местонахождение ребенка, полиция просит обращаться по телефонам: 112, 573–16–20

    © Фонтанка.Ру

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