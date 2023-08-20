О пропавшей на севере Петербурга двухлетней девочке полиции рассказала ее мать

Мать пропавшей в Красногвардейском районе Петербурга двухлетней девочки пришла с заявлением в полицию. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Ориентировочно девочка пропала в районе 65 дома по проспекту Маршала Блюхера. Она была одета в сиреневую кофту, джинсы, фиолетовые кроссовки и розовую панаму. Глаза у девочки серо-голубые, волосы — русые.

По данным «Фонтанки», ребенок потерялся во время прогулки с сожителем заявительницы, который, по предварительным данным, был нетрезв. К поискам помимо полиции привлечены и наряды и ГИБДД, и Росгвардия, и волонтеры.