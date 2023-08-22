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    «Подберезовик на крыше уже созрел, пора рубить». Гриб Соловьёва вырос из многоэтажки

    1972
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    Такая приземлённая тема, как грибы, не оставила равнодушным и петербургского художника Вадима Соловьёва, который в основном занимается более редкими аспектами реальности. Правда, в его мире грибы всё-таки растут не на земле, а ближе к небу — на крышах.

    На этот раз певец спальных панелек показывает в своём телеграм-канале мутогриб размером с двухэтажный дом. Это подберёзовик.

    «Сколько бы ни боролись со спорами мутогрибов, их грибницы уже глубоко проникли в пористый бетон панелек спальных районов. В трещинах, в швах, под плинтусами квартир тянут свои бесконечные нити мицелия», — объясняет появление гриба на доме художник.

    Грибница негативно воздействует на бетон, разрушая стены. Однако есть и положительный момент: вечером у жильцов будет картошка с грибами.

    Тем временем обычные петербуржцы в обычном мире собирают в лесах обычные подосиновики. Самых везучих «танцуют» боровики.

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