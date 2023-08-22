«Подберезовик на крыше уже созрел, пора рубить». Гриб Соловьёва вырос из многоэтажки

Такая приземлённая тема, как грибы, не оставила равнодушным и петербургского художника Вадима Соловьёва, который в основном занимается более редкими аспектами реальности. Правда, в его мире грибы всё-таки растут не на земле, а ближе к небу — на крышах.



На этот раз певец спальных панелек показывает в своём телеграм-канале мутогриб размером с двухэтажный дом. Это подберёзовик.

