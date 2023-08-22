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    «Боровики меня сегодня танцевали!» Что сейчас собирают в лесу петербургские грибники

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    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
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    В этом году лес непростой: для кого-то грибов вообще нет, а кто-то весь сезон носит полные корзины. Петербуржцы продолжают демонстрировать свои находки.

    «Боровики меня сегодня танцевали! Похоже, начинается боровиковский слой. Понавылезло с десяток. Дождались! Красных тоже активный слой начался, их набралось с полсотни, и вовсю лезут боровые подберы на толстых ногах с сигарой в зубах», — рассказывает Ольга в сообществе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».

    «Корзина очень трудовая, собирали вдвоём. Боровички красивые, но червивые. Подосиновики отличные», — делится Анна.

    Антон отправился в лес перед работой, был на месте уже в 5:30. Наградой стали около 30 красавцев подосиновиков.

    А в Карелии пошёл слой белых груздей.

    В ближайшие дни в Петербурге и Ленинградской области ожидаются дожди, так что можно надеяться на новый урожай грибов.

    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб

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