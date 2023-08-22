«Боровики меня сегодня танцевали!» Что сейчас собирают в лесу петербургские грибники

В этом году лес непростой: для кого-то грибов вообще нет, а кто-то весь сезон носит полные корзины. Петербуржцы продолжают демонстрировать свои находки.



«Боровики меня сегодня танцевали! Похоже, начинается боровиковский слой. Понавылезло с десяток. Дождались! Красных тоже активный слой начался, их набралось с полсотни, и вовсю лезут боровые подберы на толстых ногах с сигарой в зубах», — рассказывает Ольга в сообществе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».

