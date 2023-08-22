    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, ю-з

    757мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd94.12eur102.75

    Петроградскую набережную закроют на несколько дней, Софийскую ограничат до конца августа

    1380
    обсудить

    Ремонт дорог, трамвайных путей и инженерных сетей с 24 августа добавит ограничений и перекрытий движения в четырех районах Петербурга: Петроградском, Петродворцовом, Пушкинском и Фрунзенском. Об этом 22 августа предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    До 28 августа из-за ремонта трамвайных путей будет перекрыто движение транспорта по Петроградской набережной от Сампсониевского моста до Аптекарского моста. Объехать участок можно будет по улице Чапаева, Большой Монетной улице и улицам Котовского и Куйбышева. Также напомним, что на участке набережной от Аптекарского моста до Петровской набережной движение ограничено до 10 октября, а проезд по ней через перекресток с улицей Куйбышева закрыт до 24 августа. Объехать его можно по улице Чапаева, Большой Монетной улице, улице Котовского, улице Куйбышева и Каменноостровскому проспекту.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    На такой же срок перекроют проезд по улице Пугачева в Петергофе на участке от улицы Беловой до дома 21 по улице Пугачева. Там реконструируют инженерные сети. Объезд предусмотрен по улице Беловой и Огородной улице.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    В Пушкинском районе ремонтируют Софийскую улицу. До 31 августа ограничат движение по участку Софийской от Николаевского проезда до КАД, а до 8 сентября — по съезду с Софийской улицы на КАД в сторону Пулковского шоссе.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Ремонт дороги потеснит водителей и во Фрунзенском районе. С 24 августа по 14 октября будут приводить в порядок дорожное покрытие на Пражской улице от улицы Фучика до проспекта Славы. До 2 сентября из-за работ ограничат проезд по участку Пражской от улицы Фучика до улицы Белы Куна.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close