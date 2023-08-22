Петроградскую набережную закроют на несколько дней, Софийскую ограничат до конца августа

Ремонт дорог, трамвайных путей и инженерных сетей с 24 августа добавит ограничений и перекрытий движения в четырех районах Петербурга: Петроградском, Петродворцовом, Пушкинском и Фрунзенском. Об этом 22 августа предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
До 28 августа из-за ремонта трамвайных путей будет перекрыто движение транспорта по Петроградской набережной от Сампсониевского моста до Аптекарского моста. Объехать участок можно будет по улице Чапаева, Большой Монетной улице и улицам Котовского и Куйбышева. Также напомним, что на участке набережной от Аптекарского моста до Петровской набережной движение ограничено до 10 октября, а проезд по ней через перекресток с улицей Куйбышева закрыт до 24 августа. Объехать его можно по улице Чапаева, Большой Монетной улице, улице Котовского, улице Куйбышева и Каменноостровскому проспекту.
На такой же срок перекроют проезд по улице Пугачева в Петергофе на участке от улицы Беловой до дома 21 по улице Пугачева. Там реконструируют инженерные сети. Объезд предусмотрен по улице Беловой и Огородной улице.
В Пушкинском районе ремонтируют Софийскую улицу. До 31 августа ограничат движение по участку Софийской от Николаевского проезда до КАД, а до 8 сентября — по съезду с Софийской улицы на КАД в сторону Пулковского шоссе.
Ремонт дороги потеснит водителей и во Фрунзенском районе. С 24 августа по 14 октября будут приводить в порядок дорожное покрытие на Пражской улице от улицы Фучика до проспекта Славы. До 2 сентября из-за работ ограничат проезд по участку Пражской от улицы Фучика до улицы Белы Куна.