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    Юный петербуржец попал в больницу после домашних экспериментов с кровяной солью

    1965
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    17-летний житель Петербурга госпитализирован из дома после инцидента с желтой кровяной солью. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 августа.

    Юноша поступил в детскую городскую больницу имени Филатова во втором часу ночи. У него сразу же диагностировали острое ингаляционное отравление синильной кислотой и поместили в отделение токсикологии в состоянии средней степени тяжести.

    Подросток рассказал, что у него дома на полу лежала желтая кровяная соль и он случайно опрокинул на нее чайник с кипятком. В итоге образовался пар, от которого юноше стало плохо.

    Красная и желтая кровяная соль требуют очень осторожного обращения, их следует защищать от солнечного света, нагревания, воды, паров, кислот и кислых солей. При попадании внутрь и контакте с желудочным соком выделяется ядовитая синильная кислота, которая вызывает тяжелые отравления.

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