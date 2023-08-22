Юный петербуржец попал в больницу после домашних экспериментов с кровяной солью

17-летний житель Петербурга госпитализирован из дома после инцидента с желтой кровяной солью. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 августа.



Юноша поступил в детскую городскую больницу имени Филатова во втором часу ночи. У него сразу же диагностировали острое ингаляционное отравление синильной кислотой и поместили в отделение токсикологии в состоянии средней степени тяжести.

Подросток рассказал, что у него дома на полу лежала желтая кровяная соль и он случайно опрокинул на нее чайник с кипятком. В итоге образовался пар, от которого юноше стало плохо.