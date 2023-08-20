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    Академик Маров попал в больницу после крушения «Луны-25»

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    103 комментария

    Один из научных руководителей космических исследований СССР академик Михаил Маров попал в больницу, узнав о крушении аппарата «Луна-25», сообщает РБК 20 августа.

    90-летний Михаил Маров заявил, что «Луна-25» была его «последней надеждой увидеть возрождение нашей лунной программы». Сейчас он находится в центральной клинической больнице.

    «Я под наблюдением. Как я могу не переживать, это в значительной мере дело жизни. Очень это всё тяжело. Но, ничего, я надеюсь, что справимся, что у руководства Роскосмоса будет желание, даже осознанная необходимость этот эксперимент повторить», — отметил Маров.

    Академик призвал не молчать о причинах крушения, а обсудить их, используя опыт прежних запусков.

    Михаил Маров занимался разработкой и реализацией многолетней программы советского исследования космоса, Луны и планет Солнечной системы. Также академик участвовал в первых исследованиях Марса и Венеры.

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    Комментарии 103

    Гость20 Авг 2023 в 16:10
    Батут подвел Роскомос
    +1−0
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