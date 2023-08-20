Академик Маров попал в больницу после крушения «Луны-25»

Один из научных руководителей космических исследований СССР академик Михаил Маров попал в больницу, узнав о крушении аппарата « Луна-25 », сообщает РБК 20 августа.

90-летний Михаил Маров заявил, что « Луна-25 » была его «последней надеждой увидеть возрождение нашей лунной программы». Сейчас он находится в центральной клинической больнице.



«Я под наблюдением. Как я могу не переживать, это в значительной мере дело жизни. Очень это всё тяжело. Но, ничего, я надеюсь, что справимся, что у руководства Роскосмоса будет желание, даже осознанная необходимость этот эксперимент повторить», — отметил Маров.