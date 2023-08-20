Академик Маров попал в больницу после крушения «Луны-25»

Один из научных руководителей космических исследований СССР академик Михаил Маров попал в больницу, узнав о крушении аппарата «
«Я под наблюдением. Как я могу не переживать, это в значительной мере дело жизни. Очень это всё тяжело. Но, ничего, я надеюсь, что справимся, что у руководства Роскосмоса будет желание, даже осознанная необходимость этот эксперимент повторить», — отметил Маров.
Академик призвал не молчать о причинах крушения, а обсудить их, используя опыт прежних запусков.
Михаил Маров занимался разработкой и реализацией многолетней программы советского исследования космоса, Луны и планет Солнечной системы. Также академик участвовал в первых исследованиях Марса и Венеры.