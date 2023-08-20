Под Калугой во время урагана погибли туристы, в том числе ребенок

В Тарусском районе Калужской области во время урагана повалило несколько деревьев. Они задавили туристов.

О трагедии 20 августа сообщает глава администрации района Михаил Голубев. Палаточный лагерь был разбит в лесу недалеко от турбазы «Митино», там проходил байкерский фестиваль. Сильный ветер поднялся в ночь на воскресенье и развился настолько, что перерос в ураган.

Ветер повалил множество деревьев, которые раздавили палатки. Погибли два человека — 43-летний мужчина и шестилетняя девочка, еще четверо в больнице.

Возбуждено дело об оказании небезопасных услуг.