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    Под Калугой во время урагана погибли туристы, в том числе ребенок

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    В Тарусском районе Калужской области во время урагана повалило несколько деревьев. Они задавили туристов.

    О трагедии 20 августа сообщает глава администрации района Михаил Голубев. Палаточный лагерь был разбит в лесу недалеко от турбазы «Митино», там проходил байкерский фестиваль. Сильный ветер поднялся в ночь на воскресенье и развился настолько, что перерос в ураган.

    Ветер повалил множество деревьев, которые раздавили палатки. Погибли два человека — 43-летний мужчина и шестилетняя девочка, еще четверо в больнице.

    Возбуждено дело об оказании небезопасных услуг.

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    Статья 238 УК РФУраган
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