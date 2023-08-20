Ущерб на миллиарды. В Бурятии река размыла БАМ

Порядка 200 метров железнодорожного полотна Байкало-Амурской магистрали повреждены из-за прорыва плотины на реке в Бурятии. Восстановление будет стоить стране очень дорого.
О разливе реки Холодной 20 августа сообщает губернатор Бурятии Алексей Цыденов. Он рассказал, что размыто примерно 200 метров путей, снесено
Он добавил, что в населенных пунктах ситуация некритическая, но некоторые из них оказались отрезаны от цивилизации. Размыта одна из дорог регионального значения, но уровень воды идет на спад и вскоре она должна быть восстановлена — по ней повезут пассажиров БАМа.
В регионе объявлен режим ЧС.