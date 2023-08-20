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    Ущерб на миллиарды. В Бурятии река размыла БАМ

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    Порядка 200 метров железнодорожного полотна Байкало-Амурской магистрали повреждены из-за прорыва плотины на реке в Бурятии. Восстановление будет стоить стране очень дорого.

    О разливе реки Холодной 20 августа сообщает губернатор Бурятии Алексей Цыденов. Он рассказал, что размыто примерно 200 метров путей, снесено 10 опор контактной сети. «Ориентировочный срок окончания аварийно-восстановительных работ — 26 августа, то есть еще неделю БАМ будет стоять! Ущерб для экономики страны от простоя грузов будет исчисляться миллиардами рублей. Плюс расходы на восстановление железной дороги», — эмоционален Цыденов.

    Он добавил, что в населенных пунктах ситуация некритическая, но некоторые из них оказались отрезаны от цивилизации. Размыта одна из дорог регионального значения, но уровень воды идет на спад и вскоре она должна быть восстановлена — по ней повезут пассажиров БАМа.

    В регионе объявлен режим ЧС.

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