«Если вы это читаете, я уже в раю». Под окнами дома в Парголово нашли восьмилетнюю девочку, а в ее телефоне опасные видео

Семейная пара из Парголово уложила детей спать, а через пару часов старшей дочери в комнате не оказалось. Родители нашли записку со словами «Пока всем».
Девочка росла в полной семье, не состоящей на учетах. Отец — менеджер строительной компании, мать — медсестра. Погибшая училась в третьем классе, ей было восемь лет. В записке, по предварительным данным, была такая фраза: «Привет, если вы это читаете, я уже в раю на крыше паркинга».
Возбуждено уголовное дело о доведении несовершеннолетнего до самоубийства. Таких намерений девочка раньше не высказывала, но у нее в телефоне нашли видео с гибелью детей. Через пять дней ей бы исполнилось девять.