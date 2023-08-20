«Если вы это читаете, я уже в раю». Под окнами дома в Парголово нашли восьмилетнюю девочку, а в ее телефоне опасные видео

Семейная пара из Парголово уложила детей спать, а через пару часов старшей дочери в комнате не оказалось. Родители нашли записку со словами «Пока всем».

39-летний отец девочки обратился в полицию ночью субботы, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 августа. Он рассказал, что обнаружил тело дочери у своего дома на улице Архитектора Белова. В тот вечер девочка с шестилетней сестрой около десяти часов легли спать на двухместном диване на кухне, а через некоторое время в помещении громко хлопнула дверь — поэтому родители и решили проверить, что случилось.