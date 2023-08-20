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    «Если вы это читаете, я уже в раю». Под окнами дома в Парголово нашли восьмилетнюю девочку, а в ее телефоне опасные видео

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    Семейная пара из Парголово уложила детей спать, а через пару часов старшей дочери в комнате не оказалось. Родители нашли записку со словами «Пока всем».

    39-летний отец девочки обратился в полицию ночью субботы, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 августа. Он рассказал, что обнаружил тело дочери у своего дома на улице Архитектора Белова. В тот вечер девочка с шестилетней сестрой около десяти часов легли спать на двухместном диване на кухне, а через некоторое время в помещении громко хлопнула дверь — поэтому родители и решили проверить, что случилось.

    Девочка росла в полной семье, не состоящей на учетах. Отец — менеджер строительной компании, мать — медсестра. Погибшая училась в третьем классе, ей было восемь лет. В записке, по предварительным данным, была такая фраза: «Привет, если вы это читаете, я уже в раю на крыше паркинга».

    Возбуждено уголовное дело о доведении несовершеннолетнего до самоубийства. Таких намерений девочка раньше не высказывала, но у нее в телефоне нашли видео с гибелью детей. Через пять дней ей бы исполнилось девять.

    © Фонтанка.Ру

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