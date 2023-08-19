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    В Парголово 8-летняя девочка покончила с собой, оставив записку

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    Тело восьмилетней девочки найдено на улице Архитектора Белова в Парголово ночью 19 августа. Как стало известно «Фонтанке», третьеклассница одной из городских гимназий покончила с собой.

    По предварительным данным, родители заподозрили неладное, когда, уложив двух сестер, услышали громкий хлопок дверью. Вернувшись в комнату, отец нашел только младшую дочь. Тело старшей позднее он обнаружил на улице.

    На месте работала следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов нашли предсмертную записку.

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