В Парголово 8-летняя девочка покончила с собой, оставив записку

Тело восьмилетней девочки найдено на улице Архитектора Белова в Парголово ночью 19 августа. Как стало известно «Фонтанке», третьеклассница одной из городских гимназий покончила с собой.



По предварительным данным, родители заподозрили неладное, когда, уложив двух сестер, услышали громкий хлопок дверью. Вернувшись в комнату, отец нашел только младшую дочь. Тело старшей позднее он обнаружил на улице.

На месте работала следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов нашли предсмертную записку.