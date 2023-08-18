СМИ: Россия, Турция и Катар готовят новую зерновую сделку

В ближайшие выходные в столице Венгрии Будапеште могут заключить новую зерновую сделку. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на немецкие СМИ.
Трехстороннее соглашение, по данным издания, разрабатывают Россия, Турция и Катар. Немецкие СМИ ссылаются на служебную переписку между МИДами стран и посольствами России и Турции. Переписку, к которой журналисты получили доступ, датируют концом июля и началом августа.
Утверждается, что по новому соглашению российское зерно будет поступать в бедные страны — в основном в страны Африки. Также Турция хочет, чтобы поставлялось и зерно с Украины, поэтому глава МИД страны Хакан Фидан попросил РФ вернуться к предыдущему соглашению.
Турция может выступить как организатор поставок российского зерна в Африку, а Катар — как их спонсор. Турецкая сторона предлагает осуществлять реализацию нового соглашения под эгидой ООН.
«Для участия в его заключении в Будапешт уже вылетел господин [глава Татарстана Рустам] Минниханов, турецкую сторону представит президент Реджеп Тайип Эрдоган», — сказано в публикации.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что Россия готова возобновить зерновую сделку, как только страны Запада выполнят свою часть договоренностей. По его словам, Москва разрабатывает варианты поставок российского зерна нуждающимся странам, в том числе на безвозмездной основе.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ на это заявил, что возобновление зерновой сделки со стороны России не связано напрямую с уступками со стороны Вашингтона.