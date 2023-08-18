СМИ: Россия, Турция и Катар готовят новую зерновую сделку

В ближайшие выходные в столице Венгрии Будапеште могут заключить новую зерновую сделку. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на немецкие СМИ.



Трехстороннее соглашение, по данным издания, разрабатывают Россия, Турция и Катар. Немецкие СМИ ссылаются на служебную переписку между МИДами стран и посольствами России и Турции. Переписку, к которой журналисты получили доступ, датируют концом июля и началом августа.



Утверждается, что по новому соглашению российское зерно будет поступать в бедные страны — в основном в страны Африки. Также Турция хочет, чтобы поставлялось и зерно с Украины, поэтому глава МИД страны Хакан Фидан попросил РФ вернуться к предыдущему соглашению.