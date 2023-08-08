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    Блинкен: США решили вопросы России по зерновой сделке, Москва пока ответ не дала

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    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что возобновление зерновой сделки со стороны России не связано напрямую с уступками со стороны Вашингтона. Свою позицию он изложил в интервью французской радиостанции RFI, передает во вторник, 8 августа, ТАСС.

    Блинкен не согласился с заявлениями российских властей о наличии серьезных проблем при поставках зерна — «экспорт России достиг рекордных показателей».

    «Что касается конкретных проблем <…> Мы сделали все возможное для обеспечения решения этих вопросов. <…> Я писал письма в наши банки, объясняя, что мы в полной мере поддерживаем экспорт зерна Россией и что нечего бояться санкций, которые не распространяются на российское зерно, транспортировку, страхование», — утверждает госсекретарь США.

    Блинкен добавил, что существует предложение ООН к России, которое касается вопросов, которые вызывают озабоченность Москвы. «Россия до сих пор не ответила», — сказал он.

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    Зерновая сделкаЭнтони Блинкен
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