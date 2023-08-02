Путин сообщил Эрдогану, в каком случае Россия вернется к зерновой сделке

Президент РФ Владимир Путин назвал турецкому коллеге Реджепу Эрдогану причины, по которым Россия вышла из зерновой сделки, сообщает 2 августа Кремль. Во время телефонных переговоров Путин уточнил, что Россия готова вернуться к Стамбульским договоренностям, как только страны Запада выполнят свою часть сделки.
Также Путин сообщил, что Москва разрабатывает варианты поставок российского зерна нуждающимся странам, в том числе на безвозмездной основе, о чем было заявлено на саммите Россия — Африка в Петербурге.
Президенты обсудили дальнейшее сотрудничество двух стран в сфере туризма, энергетики и экономики. По сообщению Кремля, и Турция, и Россия удовлетворены устойчивым ростом товарооборота, который по итогам 2022 года увеличился вдвое.
В свою очередь Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в тушении лесных пожаров в Турции.
Обсуждалась также возможная встреча двух президентов.
В ходе российско-африканского саммита Путин пообещал бесплатно направить в ЦАР, Эритрею, Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали и Сомали по 25–30 тыс. тонн зерна. Накануне посол Йемена также поблагодарил российские власти за зерно на безвозмездной основе.
Россия отказалась продлевать зерновую сделку с 18 июля. По словам президента Путина, ни одно из российских условий не было выполнено.