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    Путин сообщил Эрдогану, в каком случае Россия вернется к зерновой сделке

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    Президент РФ Владимир Путин назвал турецкому коллеге Реджепу Эрдогану причины, по которым Россия вышла из зерновой сделки, сообщает 2 августа Кремль. Во время телефонных переговоров Путин уточнил, что Россия готова вернуться к Стамбульским договоренностям, как только страны Запада выполнят свою часть сделки.

    Также Путин сообщил, что Москва разрабатывает варианты поставок российского зерна нуждающимся странам, в том числе на безвозмездной основе, о чем было заявлено на саммите Россия — Африка в Петербурге.

    Президенты обсудили дальнейшее сотрудничество двух стран в сфере туризма, энергетики и экономики. По сообщению Кремля, и Турция, и Россия удовлетворены устойчивым ростом товарооборота, который по итогам 2022 года увеличился вдвое.

    В свою очередь Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в тушении лесных пожаров в Турции.

    Обсуждалась также возможная встреча двух президентов.

    В ходе российско-африканского саммита Путин пообещал бесплатно направить в ЦАР, Эритрею, Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали и Сомали по 25–30 тыс. тонн зерна. Накануне посол Йемена также поблагодарил российские власти за зерно на безвозмездной основе.

    Россия отказалась продлевать зерновую сделку с 18 июля. По словам президента Путина, ни одно из российских условий не было выполнено.

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