В ЛНР подростка будут судить за покушение на главу сельсовета

В ЛНР перед судом предстанет подросток, которого подозревают в покушении на убийство главы сельсовета по мотивам политической ненависти. Об этом сообщает в пятницу, 18 августа, пресс-служба СУ СК РФ по Луганской народной республике.

Следователи считают, что в августе прошлого года подросток 2005 года рождения проник в дом мужчины, спутав его с председателем сельского совета. Свой умысел до конца он довести не смог — вооруженного ножами парня остановили местные жители.

«Злоумышленник <...> проник на территорию дома жертвы для совершения убийства на почве неприязненных отношений к последнему из-за его пророссийских политических убеждений», — сказано в сообщении ведомства. К самому преступлению, добавляет следком ЛНР, обвиняемого готовили украинские кураторы.