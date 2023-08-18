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    В ЛНР подростка будут судить за покушение на главу сельсовета

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    В ЛНР перед судом предстанет подросток, которого подозревают в покушении на убийство главы сельсовета по мотивам политической ненависти. Об этом сообщает в пятницу, 18 августа, пресс-служба СУ СК РФ по Луганской народной республике.

    Следователи считают, что в августе прошлого года подросток 2005 года рождения проник в дом мужчины, спутав его с председателем сельского совета. Свой умысел до конца он довести не смог — вооруженного ножами парня остановили местные жители.

    «Злоумышленник <...> проник на территорию дома жертвы для совершения убийства на почве неприязненных отношений к последнему из-за его пророссийских политических убеждений», — сказано в сообщении ведомства. К самому преступлению, добавляет следком ЛНР, обвиняемого готовили украинские кураторы.

    Уголовное дело направили в суд для рассмотрения

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