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    Вакцина в городе. Власти Петербурга намерены привить от гриппа не менее 60% горожан

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    О готовности города к прививочной кампании против гриппа заявил 18 августа на совещании в Смольном вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев. Вакцинация стартует 28 августа и продлится до декабря.

    Планы у чиновников масштабные: заявлено, что «вакцинацией против гриппа должны быть охвачены 3,2 миллиона петербуржцев, в том числе 500 тысяч детей, 12 тысяч беременных женщин».

    Особое внимание иммунизации традиционных групп риска — пожилых, медиков и педагогов. В этом году поставлена задача привить не менее 60% населения города, в том числе не менее 75% от численности лиц из групп риска.

    «В Петербург поступила первая партия вакцины «Ультрикс Квадри» в количестве 75,6 тысячи доз. В сентябре ожидается поступление вакцины "Совигрипп"», — сообщил на совещании Эргашев.

    Вакцинироваться можно бесплатно в прививочных пунктах, список размещен на сайте комитета по здравоохранению.

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    ГриппВакцинацияПрививки
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    Гость18 Авг 2023 в 20:30
    Москва - Воронеж ...
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