Вакцина в городе. Власти Петербурга намерены привить от гриппа не менее 60% горожан

О готовности города к прививочной кампании против гриппа заявил 18 августа на совещании в Смольном вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев. Вакцинация стартует 28 августа и продлится до декабря.



Планы у чиновников масштабные: заявлено, что «вакцинацией против гриппа должны быть охвачены 3,2 миллиона петербуржцев, в том числе 500 тысяч детей, 12 тысяч беременных женщин».



Особое внимание иммунизации традиционных групп риска — пожилых, медиков и педагогов. В этом году поставлена задача привить не менее 60% населения города, в том числе не менее 75% от численности лиц из групп риска.

