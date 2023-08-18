    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, с-в

    773мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd93.4eur101.48

    Во Владимире шаурмой отравились больше пятидесяти человек

    889
    28 комментариев

    Шаурмой с сальмонеллой отравились 56 человек во Владимире. Как сообщает 18 августа региональный Роспотребнадзор, среди пострадавших есть 13 детей.

    «По предварительным результатам лабораторных исследований, этиологическим фактором заболевания является сальмонелла», — уточнили в Роспотребнадзоре. Отравившиеся жалуются на повышенную температуру, рвоту, озноб и жидкий стул.

    Фото: Прокуратура Владимирской области
    Фото: Прокуратура Владимирской области
    Фото: Прокуратура Владимирской области
    ПоделитьсяПоделиться

    В пяти точках продажи шаурмы теперь проводят проверки, согласованные с областной прокуратурой. Как уточнили в ведомстве, продукцию этих предприятиях сняли с продажи.

    Следком Владимирской области возбудил уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ОтравлениеВладимирская область
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 28

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    28
    close