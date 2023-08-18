Во Владимире шаурмой отравились больше пятидесяти человек

Шаурмой с сальмонеллой отравились 56 человек во Владимире. Как сообщает 18 августа региональный Роспотребнадзор, среди пострадавших есть 13 детей.
«По предварительным результатам лабораторных исследований, этиологическим фактором заболевания является сальмонелла», — уточнили в Роспотребнадзоре. Отравившиеся жалуются на повышенную температуру, рвоту, озноб и жидкий стул.
В пяти точках продажи шаурмы теперь проводят проверки, согласованные с областной прокуратурой. Как уточнили в ведомстве, продукцию этих предприятиях сняли с продажи.
Следком Владимирской области возбудил уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ).