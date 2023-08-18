    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, с-в

    773мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd93.75eur102.18

    В Якутии глава подразделения полиции 16 лет служил по поддельному диплому

    1536
    20 комментариев

    В Якутии сотрудника МВД, работавшего с 2007 года по поддельному диплому, уволили по результатам служебной проверки. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщила пресс-служба регионального МВД.

    Руководитель центра информационных связей и защиты работал по поддельному диплому о высшем образовании.

    «По результатам служебной проверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям в июле 2023 года», — говорится в сообщении ведомства.

    В МВД добавили, что бывший сотрудник МВД «понесет наказание в установленном законом порядке».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЯкутияПоддельный диплом
    ЛАЙК0
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 20

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close