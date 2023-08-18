В Якутии глава подразделения полиции 16 лет служил по поддельному диплому

В Якутии сотрудника МВД, работавшего с 2007 года по поддельному диплому, уволили по результатам служебной проверки. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщила пресс-служба регионального МВД.

Руководитель центра информационных связей и защиты работал по поддельному диплому о высшем образовании.



«По результатам служебной проверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям в июле 2023 года», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД добавили, что бывший сотрудник МВД «понесет наказание в установленном законом порядке».