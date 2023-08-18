Подпольного оружейника задержали в Петербурге по делу о стрельбе в ресторане на Крестовском

Уголовное дело по статье «Незаконный оборот взрывчатых веществ и оружия» возбуждено после задержания предпринимателя из Колпино. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 августа.



На 39-летнего петербуржца оперативники главка вышли в рамках расследования уголовного дела о покушении на убийство в ресторане на Крестовском. В мае там выстрелили в 35-летнего мужчину, который обсуждал покупку техники.



В ходе обыска в квартире у бизнесмена, который легально занимается обслуживанием техники, нашли целый арсенал: по предварительной информации, несколько пистолетов, гранату и более тысячи патронов. Эксперты определили, что все они пригодны для использования и стрельбы. Мужчину поместили в камеру.