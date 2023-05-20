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    В ресторане на Крестовском стреляли в посетителя. Возбуждено дело о покушении на убийство

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    Следственный комитет возбудил дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия после стрельбы в ресторане на Крестовском острове в Петербурге. По предварительным данным, так закончилась сделка о продаже машины.

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    Экстренные службы на проспект Динамо вызвали накануне около десяти часов вечера, стало известно «Фонтанке» 20 мая. Помощи на скамейке у заведения дожидался 35-летний мужчина с проникающим ранением живота. Его госпитализировали в Мариинскую больницу в тяжёлом состоянии.

    По предварительной информации, пятничный вечер он проводил в ресторане, обсуждая покупку техники. Его визави своё недовольство ходом беседы выразил выстрелом в живот. Из заведения он успел скрыться до приезда полиции.

    «В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на задержание подозреваемого», — сообщили в петербургском Следственном комитете.

    Сотрудники правоохранительных органов, по данным «Фонтанки», ищут встречи с 42-летним бизнесменом с армянскими корнями и транспортной фирмой.

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