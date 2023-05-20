В ресторане на Крестовском стреляли в посетителя. Возбуждено дело о покушении на убийство

Следственный комитет возбудил дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия после стрельбы в ресторане на Крестовском острове в Петербурге. По предварительным данным, так закончилась сделка о продаже машины.

Экстренные службы на проспект Динамо вызвали накануне около десяти часов вечера, стало известно «Фонтанке» 20 мая. Помощи на скамейке у заведения дожидался 35-летний мужчина с проникающим ранением живота. Его госпитализировали в Мариинскую больницу в тяжёлом состоянии.

По предварительной информации, пятничный вечер он проводил в ресторане, обсуждая покупку техники. Его визави своё недовольство ходом беседы выразил выстрелом в живот. Из заведения он успел скрыться до приезда полиции.



«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на задержание подозреваемого», — сообщили в петербургском Следственном комитете.

