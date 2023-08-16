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    «Пассажиравтотранс» выводит на линию автобусы МАЗ. Их доработали, чтобы не горели

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    СПб ГУП «Пассажиравтотранс» возобновляет работу автобусов Минского автомобильного завода — специалисты ОАО «МАЗ» доработали системы и механизмы транспортных средств, чтобы в дальнейшем исключить случаи возгорания, сообщает 16 августа перевозчик.

    В ПАТ заверили, что автобусы прошли проверку со стороны производителя, в результате чего по каждой машине составлен акт, подтверждающий его безопасность и допуск к эксплуатации. На линию выходят только те автобусы, по которым у производителя не было замечаний, уточнил перевозчик.

    В дополнение к этому представители завода ежедневно контролируют техническое состояние работающих в Петербурге автобусов.

    2 августа «Пассажиравтотранс» приостановил эксплуатацию 137 автобусов МАЗ в Петербурге из-за замечаний, «которые потенциально могут привести к возгоранию автобусов». Речь шла о модели МАЗ 203047.

    Комиссия на предприятии была создана после того, как 29 июля на Пулковском шоссе вспыхнул автобус МАЗ лазурного цвета. Горело сильно, а клубы дыма были видны издалека.

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    Лазурный автобусПассажиравтотранс
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    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
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